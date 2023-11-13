На Украине сообщили, что ВС России уничтожили «лучшего танкиста ВСУ» Гацанюка

В Запорожской области российскими силами уничтожен украинский танкист Максим Гацанюк, сообщил 13 ноября Погребищенский городской совет Винницкой области.

Уточняется, что он погиб в селе Соколовка.

«Наш земляк Гацанюк Максим Владимирович, 14 ноября 1984 года рождения, уроженец села Гопчица, житель Киева, умер 8 ноября 2023 года в населенном пункте Соколовка Запорожской области после ранения, полученного в результате выполнения боевых задач», — говорится в соцсетях горсовета.

Танкиста мобилизовали летом 2022 года, он служил в армии в качестве водителя механизированного отделения. СМИ Украины неоднократно называли его «лучшим танкистом ВСУ».

Ранее, 6 ноября, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что на запорожском направлении российские силы за 10 дней уничтожили до пяти танков Leopard. Их ликвидировали с помощью «Ланцетов» и дронов-камикадзе.

По его словам, контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено. Балицкий указал на то, что план украинских военных прорваться сквозь российскую оборону и перерезать сухопутный коридор в Крым оказался провальным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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