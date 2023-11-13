Уникальную коллекцию монет нашли при раскопках под Псковом

В городе Печоры Псковской области археологи нашли уникальную коллекцию монет XVII–XIX веков. Они занимались исследованием культурного слоя на улице Псковской. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

Так, ранние монеты представлены серебряными копейками, которые были выпущены на Московском и Псковском денежных дворах при Михаиле Федоровиче Романове. Периоду правления Алексея Михайловича принадлежат копейки, чеканные из меди. Также русские монеты XVII века представлены сразу двумя разрезанными на две части копейками.

Кроме того, пишет Псковская лента новостей, археологи нашли две шведские монеты, выпущенные от имени Карла XI в 1660-х годах в Стокгольме и Риге. Монеты XVIII–XIX веков представлены младшими медными номиналами Российской империи.

По словам научного сотрудника Института истории материальной культуры РАН Константина Горлова, которые приводит Псковское агентство информации, найденная нумизматическая коллекция дополняет представления ученых о составе повседневного денежного обращения в Печорах в течение трех веков. Также денежные знаки можно использовать как точный хронологический индикатор для уточнения датировки культурного слоя.

Ранее сообщалось, что в Печорах во время реконструкции центральной части города оказались разрушены захоронения возле церкви Сорока мучеников. Археологи составили акт о нарушении.