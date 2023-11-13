Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптик спрогнозировал морозы до –8 градусов в Московском регионе
Мир
СМИ сообщили об увольнении главы МВД Британии Браверман
Спорт
Впервые в топ-50 рейтинга ATP попали шесть теннисистов из России
Мир
В Кремле призвали объявить о результатах расследования диверсии на «Северных потоках»
Мир
В США заявили о возможности гражданской войны на Украине
Мир
Компания из ОАЭ стала владельцем активов British American Tobacco в РФ
Армия
Чемезов отметил рост интереса за рубежом к участвующей в СВО российской технике
Мир
Боррель сообщил о военных поставках ЕС Украине на €27 млрд
Мир
Новый российский транспортник вызвал интерес на Dubai Airshow
Мир
ЕС призвал Израиль к немедленным гуманитарным паузам в секторе Газа
Туризм
FlyOne Armenia запустит рейсы из Еревана в третий аэропорт Москвы
Мир
FT сообщила о недовольстве американцев экономической политикой Байдена
Экономика
Российское ПО обошло Windows по закупкам школами и вузами

Уникальную коллекцию монет нашли при раскопках под Псковом

0
Фото: Telegram/psk_archaeology
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Печоры Псковской области археологи нашли уникальную коллекцию монет XVII–XIX веков. Они занимались исследованием культурного слоя на улице Псковской. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

Так, ранние монеты представлены серебряными копейками, которые были выпущены на Московском и Псковском денежных дворах при Михаиле Федоровиче Романове. Периоду правления Алексея Михайловича принадлежат копейки, чеканные из меди. Также русские монеты XVII века представлены сразу двумя разрезанными на две части копейками.

Кроме того, пишет Псковская лента новостей, археологи нашли две шведские монеты, выпущенные от имени Карла XI в 1660-х годах в Стокгольме и Риге. Монеты XVIII–XIX веков представлены младшими медными номиналами Российской империи.

По словам научного сотрудника Института истории материальной культуры РАН Константина Горлова, которые приводит Псковское агентство информации, найденная нумизматическая коллекция дополняет представления ученых о составе повседневного денежного обращения в Печорах в течение трех веков. Также денежные знаки можно использовать как точный хронологический индикатор для уточнения датировки культурного слоя.

Ранее сообщалось, что в Печорах во время реконструкции центральной части города оказались разрушены захоронения возле церкви Сорока мучеников. Археологи составили акт о нарушении.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023