Новую поликлинику построят в Засвияжском районе Ульяновска

В 2024 году в Ульяновске начнется строительство новой поликлиники в Засвияжском районе. Учреждение будет рассчитано на 250 посещений за смену.

Проект будет реализован благодаря федеральной поддержке. Он уже получил положительное заключение государственной экспертизы, пишет Ulpravda.ru. Новый корпус городской поликлиники № 4 появится на улице Шигаева.

В дальнейшем также запланировано дооснащение и переоснащение медицинским оборудованием первичных сосудистых отделений и сосудистых центров. В центральную клиническую медико-санитарную часть имени Егорова доставили новые аппараты для диагностики состояния сердца и сосудов, аппарат УЗИ. Закуплен весь объем лекарств для пациентов на диспансерном наблюдении. Онкологический диспансер получил биохимический анализатор и видеоэндоскопический комплекс.

Ранее сообщалось, что на ремонт взрослой поликлиники Сурской районной больницы направили 17 млн рублей. Средства пойдут на ремонт крыши.