Прививку от гриппа поставили более 4 млн жителей Подмосковья

В Московской области более 4 млн человек вакцинировались от гриппа. Прививочная кампания стартовала в августе.

Первый зампред регионального правительства Ольга Стригункова призвала всех жителей области, кто еще не привился, сделать это, так как грипп опасен осложнениями, к которым может привести.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный минздрав сообщает, что прививку можно сделать не только в поликлиниках, но и передвижных пунктах вакцинации. Для этого необходимо показать паспорт и полис ОМС.

Ранее, 8 ноября, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что в России начался рост заболеваемости COVID-19, число пациентов за месяц увеличилось в два раза. По ее словам, 30% всех заболевших COVID-19 жителей России приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.