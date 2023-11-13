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Бойцы бригады «Ветераны» уничтожили позиции ВСУ из пушки «Рапира»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бойцы добровольческой бригады «Ветераны» уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), работая на 100-миллиметровой противотанковой пушке «Рапира». Кадры с линии фронта показал 13 ноября военкор «Известий» Александр Сафиулин.

Как следует из опубликованных кадров, так называемую снайперскую винтовку артиллерии «Рапира» установили на стандартный многоцелевой бронированный тягач (МТЛБ). Условия ведения боя усложняют беспилотники украинских сил.

«Они просто в агонии уже кидаются. Они понимают, что успехов им здесь не добиться», — прокомментировал боец «Ветеранов» с позывным Бага.

Тем временем расчет «Рапиры» подбирается близко к врагу и бьет по наблюдательному и опорному пункту ВСУ. Снаряды поразили цель.

Ранее в понедельник Сафиулин показал, как экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» Южной группировки войск уничтожил позиции ВСУ. Иногда в результате стрельбы системы удается поразить больше 100 украинских боевиков. Работать российским военным приходится оперативно.

За один залп эти машины могут уничтожить целые укрепрайоны и подразделения ВСУ.

Экипаж ТОС «Солнцепек» уничтожил позиции украинской армии в зоне СВО

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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