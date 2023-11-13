Сапера вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Завалецкого приговорили к 30 годам колонии за убийство шести человек в Мариуполе. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.

«Он признан виновным в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, жестоком обращении с гражданским населением, убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по мотивам политической и идеологической ненависти», — отмечается в публикации.

По данным ведомства, 23-летний командир отдельного инженерно-саперного взвода 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ совершил преступления в марте 2022 года на территории Мариупольского высшего металлургического профессионального училища, где была расположена позиция украинских военных. Там он расстрелял пятерых мирных жителей.

Кроме того, в пресс-службе указали, что на территории детского сада № 113 в Мариуполе Завалецкий, получив приказ от вышестоящего руководства, выстрелил в голову мужчине, который не принимал участие в вооруженном конфликте.

Ранее, 3 октября, в ДНР трех боевиков «Азова» (признан террористическим, запрещен в РФ) Владислава Курка, Павла Степанова и Сергея Шевела приговорили к 22 годам за обстрелы домов в Мариуполе. По официальным данным, с 5 по 10 марта 2022 года было совершено не менее 100 выстрелов.

За день до этого Верховный суд ДНР приговорил к 28 годам колонии строгого режима инспектора государственной пограничной службы Украины Алексея Лазовика, расстрелявшего раненого военнослужащего в Мариуполе. Военный и его сослуживцы задержали и расстреляли раненого военнослужащего. От полученных ранений он скончался на месте.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.