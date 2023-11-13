Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 ноября указал на заинтересованность и участие Киева в диверсии на «Северном потоке». Итоги расследования нужно сделать публичными, а виновных наказать.

В свете недавних сообщений в западных СМИ о причастности отставного полковника украинских спецслужб к взрыву на СП Песков отметил, что след Украины всё ярче проявляется в диверсии.

«Мы очень внимательно с ними (данными о диверсии. — Ред.) знакомимся. В любом случае это повод для тех, кто ведет расследования, учитывать это. Не заматывать это, а всё-таки стремиться объявить и сделать публичными результаты расследования, назвать виновных, исполнителей, тех, кто участвовал в координации этого, тех, кто заказывал это. Эти имена должны быть названы», — заявил он.

Песков также отметил, что утверждения о неведении президента Украины Владимира Зеленского о подготовке силовыми структурами своей страны являются «тревожными», поскольку они показывают, что киевская власть теряет контроль.

В субботу, 11 ноября, газета The Washington Post написала, что экс-командир одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский являлся координатором операции по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП).

Данный материал вызвал широкий общественный резонанс. Так, комментируя его, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заявил, что США, если не полностью руководили операцией по подрыву «Северных потоков», то играли в ней очень большую роль. В свою очередь, сенатор от Крыма Сергей Цеков сказал, что главным организатором и руководителем диверсии на «Северных потоках» всё же являются Соединенные Штаты.

Кроме того, версию о причастности Украины к теракту на «Северных потоках» в марте 2023 года выдвинула газета The New York Times (NYT). В материале, написанном со слов источников в виде официальных лиц США, в качестве доказательства приводилась позиция Киева, согласно которой реализация российского проекта — это угроза национальной безопасности страны.

Крупнейшие европейские ветки газопроводов СП были подорваны в конце сентября 2022 года. Москва не раз призывала провести расследование на международном уровне, однако пока Запад игнорирует все попытки РФ подключиться к выяснению обстоятельств взрывов.

5 октября 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что подрыв «Северных потоков» — это международный терроризм. По словам главы государства, виновных в подрыве газопроводов следует искать среди заинтересованных лиц, в числе которых может быть американский поставщик энергоносителей на европейский рынок.