Песков сообщил о сроках согласования телефонного разговора Путина с Эрдоганом

В графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, однако их разговоры согласовываются за часы. Об этом 13 ноября во время брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«<...> разговоры на высшем уровне с турецкой стороной согласовываются за часы, никакой проблемы не возникнет», — сказал он журналистам, комментируя заявление турецкого лидера о желании обсудить с Путиным конфликт в секторе Газа на этой неделе.

Песков добавил, что повестка разговоров с Эрдоганом всегда обширна. Это связано с широким спектром наших отношений, добавил он.

Предыдущий разговор президентов двух стран состоялся 24 октября. Тогда Эрдоган и Путин подчеркнули, что позиции Москвы и Анкары по ближневосточному конфликту практически совпадают и «ориентированы на реализацию известной формулы двух государств, предусматривающей создание независимой Палестины».

Ситуация в регионе обострилась после того, как 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.