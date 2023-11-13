Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптик спрогнозировал морозы до –8 градусов в Московском регионе
Мир
СМИ сообщили об увольнении главы МВД Британии Браверман
Спорт
Впервые в топ-50 рейтинга ATP попали шесть теннисистов из России
Мир
В Кремле призвали объявить о результатах расследования диверсии на «Северных потоках»
Мир
В США заявили о возможности гражданской войны на Украине
Мир
Компания из ОАЭ стала владельцем активов British American Tobacco в РФ
Армия
Чемезов отметил рост интереса за рубежом к участвующей в СВО российской технике
Мир
Боррель сообщил о военных поставках ЕС Украине на €27 млрд
Мир
Новый российский транспортник вызвал интерес на Dubai Airshow
Мир
ЕС призвал Израиль к немедленным гуманитарным паузам в секторе Газа
Туризм
FlyOne Armenia запустит рейсы из Еревана в третий аэропорт Москвы
Мир
FT сообщила о недовольстве американцев экономической политикой Байдена
Экономика
Российское ПО обошло Windows по закупкам школами и вузами
Сюжет:

Песков сообщил о сроках согласования телефонного разговора Путина с Эрдоганом

Песков: разговоры на высшем уровне с турецкой стороной согласовываются за часы
0
Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, однако их разговоры согласовываются за часы. Об этом 13 ноября во время брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«<...> разговоры на высшем уровне с турецкой стороной согласовываются за часы, никакой проблемы не возникнет», — сказал он журналистам, комментируя заявление турецкого лидера о желании обсудить с Путиным конфликт в секторе Газа на этой неделе.

Песков добавил, что повестка разговоров с Эрдоганом всегда обширна. Это связано с широким спектром наших отношений, добавил он.

Все на вывоз: почему откладывается первая эвакуация россиян из Газы
И с какими трудностями сталкиваются граждане РФ при попытке добраться до КПП «Рафах»

Предыдущий разговор президентов двух стран состоялся 24 октября. Тогда Эрдоган и Путин подчеркнули, что позиции Москвы и Анкары по ближневосточному конфликту практически совпадают и «ориентированы на реализацию известной формулы двух государств, предусматривающей создание независимой Палестины».

Ситуация в регионе обострилась после того, как 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023