Массовую гибель животных выявили в Орловской области

Управление экологического надзора и природопользования проводит проверку по факту массовой гибели животных в Орловской области. Трупы животных и птиц обнаружены в Должанском и Ливенском районах.

Первые сообщения появились около месяца назад. Местные жители сообщили об обнаружении на краю поля мертвой лисицы. При осмотре охотничьих угодий в дальнейшем были обнаружены 15 погибших воронов, две особи перепела и четыре лисицы. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Сотрудники станции по борьбе с болезнями животных взяли пробы для определения причины гибели животных, в том числе с целью определения отравления неизвестными веществами. В полицию направлено четыре заявления для установления лиц, в результате действий которых произошла гибель животных и птиц. Также проверку проводят следователи.