СК опубликовал видео задержания главы УМВД Выборга за взятку

Начальника УМВД по Выборгскому району Ленинградской области задержали за получение взятки.

На видео показано, как сотрудники собственной безопасности полицейского главка и ФСБ ведут его в квартиру в наручниках и с заломленными руками с целью обыска.

Он был задержан оперативниками у своего автомобиля.

Ранее в этот день в МВД по Ленинградской области указали, что в конце октября был задержан начальник экономической полиции Выборга за превышение должностных полномочий. По предварительным данным, он покровительствовал «черным» лесорубам — лицам, которые занимаются нелегальной вырубкой леса. В результате расследования установили причастность к коррупционной схеме и начальника УМВД России по Выборгскому району. По имеющимся данным, он получил взятки на общую сумму более 8 млн рублей.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).