FT сообщила о недовольстве американцев экономической политикой Байдена

Большинство американцев негативно оценивают экономический курс президента США Джо Байдена, об этом свидетельствует опрос, проведенный Financial Times (FT) совместно со Школой бизнеса Стивена Росса при Мичиганском университете, результаты которого газета опубликовала 13 ноября.

Так, почти 70% избирателей считают, что экономический курс Байдена либо нанес ущерб американской экономике, либо не оказал на нее никакого влияния.

Так, 33% опрошенных высказали мнение, что политика американского лидера «нанесла большой вред экономике», и только 26% американцев считают, что политика Байдена помогла ей.

«Только 14% американских избирателей считают, что сейчас они находятся в лучшем финансовом положении, чем когда Джо Байден вступил в должность, что является последним признаком того, что экономические показатели президента могут подорвать его перспективы на переизбрание», — говорится в сообщении.

При этом более половины респондентов опроса — 52% — заявили, что слышали «мало» или «ничего» о том, что президент США делает для улучшения экономики, уточняет газета.

Исследование проводилось со 2 по 7 ноября, в нем приняли участие 1004 респондента, сообщается в публикации.

5 ноября экс-политстратег администрации бывшего президента США Барака Обамы Дэвид Аксельрод усомнился в целесообразности участия Байдена в президентских выборах 2024 года. Так он прокомментировал опубликованные газетой The New York Times результаты опроса избирателей, которые показали, что экс-президент Дональд Трамп опережает Байдена по популярности в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания. Эти штаты считаются ключевыми с точки зрения исхода президентских выборов.

В сентябре американист Малек Дудаков сообщил «Известиям», что рейтинг экс-президента США Дональда Трампа растет на фоне судебных разбирательств.

Тогда же сообщалось, что рейтинг неодобрения Байдена близок к достижению нового максимума. По данным опроса, проведенного среди 1 тыс. зарегистрированных избирателей в период с 15 по 19 сентября, рейтинг неодобрения американского лидера составляет 56%, в то время как 41% опрошенных жителей США остаются довольными работой главы Белого дома.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. С января 2024 года в стране начнутся кокусы и праймериз, которые завершатся летом, а в августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.