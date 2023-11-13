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В Израиле запретили вещание ливанского телеканала Al Mayadeen

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Министр связи Израиля Шломо Каръи подписал указ о прекращении вещания в стране ливанского телеканала Al Mayadeen. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщила радиостанция Kan.

Такое решение было принято после соответствующего решения военно-политического кабинета.

Как отмечается, указ подписали после утверждения правил, которые позволяют закрыть иностранный телеканал, «вещание которого наносит ущерб безопасности государства».

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До этого, 20 октября, израильское правительство также одобрило закрытие находящегося в стране бюро катарского канала Al Jazeera. Инициативу о закрытии бюро канала выдвинул 15 октября Каръи. Он заявил, что Al Jazeera является каналом распространения подстрекательства и пропаганды палестинского движения ХАМАС.

Израильская радиостанция Kan 16 октября сообщила о поддержке данной меры в Генштабе, минобороны и МИД Израиля. Отмечалось, что предложение было поддержано израильской разведкой «Моссад» по причине раскрытия репортерами канала местонахождения сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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