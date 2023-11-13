Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), конфликт на Ближнем Востоке, а также внутриполитические проблемы США благоприятно влияют на достижение Россией ее целей в специальной военной операции в Донбассе и на Украине. Такое мнение 11 ноября высказала специалист по геополитике и России Кароль Гримо-Потте в разговоре с La Dépêche.

«Это правда, что в нынешнем контексте мы, похоже, являемся частью смены парадигмы. Несколько факторов позволяют предположить, что мы движемся к выгодному для россиян результату», — заявила эксперт.

Она отметила, что конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС отвлек внимание СМИ от ситуации на Украине, в то время как президенту США Джо Байдену все сложнее выделять большие суммы на финансирование Киева из-за противоречий в конгрессе.

Кроме того, американцы все больше недовольны Байденом, что ставит под сомнение вопрос о его переизбрании на пост президента в 2024 году, отметила Гримо-Потте. Это также может благоприятно обернуться для Москвы.

«С самого начала время было на стороне [президента России] Владимира Путина», — считает специалист.

Ранее, 9 ноября, экс-разведчик ЦРУ Фил Джиральди заявил, что США осознали, что проиграли в конфликте на Украине. Он обратил внимание на то, что Вашингтон подталкивает Киев к поиску «других решений», отличных от продолжения и затягивания конфликта.

На следующий день американские эксперты в беседе с «Известиями» также отметили, что Украина изначально была обречена на провал. По мнению бывшего разведчика США Скотта Риттера, столкновение Москвы и Киева «не закончится завтра», но исход уже понятен.

Кроме того, 12 ноября бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что главком ВСУ Валерий Залужный своим признанием о тупиковой ситуации в конфликте в стране дал сигнал готовности к переговорам с Россией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.