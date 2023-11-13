Микроавтобус сбил двух подростков в Брянской области

Два подростка пострадали при наезде микроавтобуса на дороге в Брянской области. По факту ДТП проводится проверка.

Инцидент произошел 12 ноября около города Сельцо. По данным NASHBRYANSK.RU, 24-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter совершил наезд на двух мальчиков, которые шли по проезжей части в попутном направлении. У 14-летнего подростка диагностировали ушиб головного мозга и кровоизлияние в мозг. Мальчик госпитализирован. Его 15-летний товарищ направлен на амбулаторное лечение с ушибом локтевого сустава и растяжением мышц бедер.

В ГИБДД уточнили, что на подростках была темная одежда без световозвращающих элементов.

В Саратовской области в ночь на 13 ноября водитель автомобиля ВАЗ-2110 допустил опрокидывание недалеко от села Ершовка. От полученных травм мужчина скончался на месте.