Шендерович оштрафован на 50 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах
Журналист Виктор Шендерович (признан в РФ иноагентом) был оштрафован Преображенским судом Москвы на 50 тыс. рублей за непредоставление отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. Об этом 13 ноября сообщили «РИА Новости» в суде.
«Суд признал Шендеровича В. А. виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 19.34 КоАП и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей», — заявила собеседница агентства.
Шендерович был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов в декабре 2021 года.
Российский поэт, телеведущий, прозаик и публицист Виктор Шендерович на протяжении шести лет был сценаристом программы «Куклы».
1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных агентов. В случае получения данного статуса иноагент среди прочего больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, данные лица должны сообщать о соответствующем статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы.