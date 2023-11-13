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Шендерович оштрафован на 50 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Журналист Виктор Шендерович (признан в РФ иноагентом) был оштрафован Преображенским судом Москвы на 50 тыс. рублей за непредоставление отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. Об этом 13 ноября сообщили «РИА Новости» в суде.

«Суд признал Шендеровича В. А. виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 19.34 КоАП и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей», — заявила собеседница агентства.

Шендерович был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов в декабре 2021 года.

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Российский поэт, телеведущий, прозаик и публицист Виктор Шендерович на протяжении шести лет был сценаристом программы «Куклы».

1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных агентов. В случае получения данного статуса иноагент среди прочего больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, данные лица должны сообщать о соответствующем статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы.

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