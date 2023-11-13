Опубликована архитектура деловой программы конгресса «Национальное здравоохранение – 2023»

На официальном сайте второго национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение – 2023» опубликована архитектура деловой программы. Организаторами мероприятия выступают Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационный партнер события — ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России. Конгресс состоится на площадке международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

В пленарном заседании «Национальное здравоохранение. Широка страна моя родная» примут участие главы субъектов Российской Федерации. На конгрессе будут представлены результаты развития здравоохранения, лучшие кейсы и практики регионов, а также в формате диалога участники обсудят вектор развития здравоохранения на ближайшие годы.

«В этом году конгресс пройдет в рамках Международной выставки-форума «Россия», мы подведем итоги работы системы здравоохранения за последние годы, представим ведущие достижения, победы, открытия, а также планы развития. Несмотря на все вызовы последних лет, отрасль показывает устойчивое развитие, растет уровень удовлетворенности населения медицинской помощью — это главный для нас показатель. Наша задача — обеспечить доступность и качество медицинской помощи для жителей всех регионов нашей страны, именно на это направлены усилия каждого работника отрасли», — отметил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

В двухдневной программе конгресса более 25 экспертных дискуссий по наиболее актуальным для российского здравоохранения темам. Среди них: цифровизация отрасли, разработка и регулирование обращения лекарственных средств, инфекционная безопасность, борьба с неинфекционными заболеваниями как вклад в народосбережение России, медицинская наука в авангарде технологического суверенитета страны, территориальное планирование в здравоохранении и др. Запланирована тематическая сессия «Медицина и качество», соорганизатором которой выступает Росздравнадзор. Кроме того, в рамках конгресса будут вручены награды лучшим врачам и лучшим медицинским работникам со средним образованием, а также лучшим молодым преподавателям медицинских вузов.

Завершится мероприятие актовой лекцией «Развитие здравоохранения в РФ: было, стало, будет».

Конгресс объединит представителей федеральных и региональных органов власти, лидеров отрасли, иностранных экспертов и стратегических партнеров — участников делового сообщества, поддерживающих глобальную социальную миссию по охране здоровья населения России.