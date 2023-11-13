Поклонный крест восстановят на острове Партизанский в Заполярье

В Мурманской области на острове Партизанский восстановят поклонный крест в рамках акции «Тропой героического наследия». Принять участие в восстановлении может любой. Акцию проводит Мурманский фонд «Долг. Честь. Отечество».

По словам председателя фонда Александра Кремнева, приглашаются все, кому дорога память о Михаиле Орешете и у кого есть желание продолжать обустройство Партизанского. Это могут быть не только денежные переводы, но и физический труд, и транспортные услуги.

Собранные средства пойдут на покупку досок для тропы от причала к поклонному кресту и топлива для доставки материалов, пишет ИА «Би-порт».

Михаил Орешета был мурманским краеведом, прозаиком, поисковиком. Он умер 8 февраля 2021 года на острове Партизанском. Там установлен поклонный крест с надписью «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». В Фонде полагают, что эта надпись соответствует смыслу жизни и деятельности Орешеты.