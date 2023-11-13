В КСИР заявили о готовности к любым сценариям войны в Газе

США не могут угрожать Ирану, поскольку исламская республика находится «на пике своей мощи», а в отношении Палестины Иран готов к любым сценариям развития конфликта, не исключено, что масштабы войны увеличатся, заявил 13 ноября командующий воздушно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Хаджизаде.

«Победа Палестины не может быть потеряна из-за преступных операций Израиля. Что касается угрозы Ирану со стороны США, то исламская республика не находится в ситуации, когда кто-то может ему угрожать: мы находимся на пике нашей мощи», — цитирует его агентство IRNA.

Хаджизаде добавил, что в будущем мир станет свидетелем крупной победы «палестинских бойцов». Он подчеркнул, что вопрос Газы сегодня превратился в мировой вопрос, а в противостояние уже включился Ливан.

«<…> Иран при этом готов к любым сценариям развития», — заключил он.

Ранее в этот день телеканал Al Mayadeen сообщил, что база США на месторождении нефти «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Позднее стало известно о погибших в результате атаки американских военных.

Накануне сообщалось, что как минимум шесть человек погибли в результате ударов США по объектам КСИР в Сирии.

До этого, 11 ноября, президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль должен немедленно прекратить военные действия в секторе Газа и вывести войска. Он потребовал провести суд над израильтянами и американцами, причастными к обстрелам сектора Газа, а также предложил мусульманским странам прекратить торговлю с Израилем.

Ранее, 7 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на то, что власти Ирана и ливанское шиитское движение «Хезболла» осознают, что их ожидает мощный ответ в случае вступления в конфликт между израильской стороной и сектором Газа. Израильский лидер также сказал, что прекращение огня не способствует разрешению конфликта, поскольку против палестинского радикального движения ХАМАС работает только военное давление.

5 ноября министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани поставил руководству США ультиматум, заявив, что Тегеран нанесет по Вашингтону удар в случае, если не будет установлен режим прекращения огня на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.