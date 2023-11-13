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Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ города Алешки Херсонской области

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками города Алешки Херсонской области. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщил представитель оперативных служб Херсонской области.

«В результате обстрела населенного пункта Алешки один мирный житель погиб. В результате обстрела населенного пункта Новая Каховка один мирный житель получил ранения тяжелой степени», — заявил он.

В течение ночи Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре Новой Каховки, Каховки, Голой Пристани, Песчановки, Крынок, Старой Збурьевки и Подстепного.

«Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — цитирует ТАСС представителя оперслужб.

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Накануне, 12 ноября, сообщалось, что в результате обстрела Новой Каховки в Херсонской области пострадал мужчина 1945 года рождения. Пострадавшему диагностировали минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения верхних и нижних конечностей, лица, живота и поясницы, его доставили в больницу в Скадовске.

Также в тот день в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины погибла женщина 1990 года рождения.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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