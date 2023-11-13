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Kia Motors начала строительство автозавода на севере Казахстана

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Фото: комитет промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан
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В Костанае (север Казахстана) началось строительство завода полного цикла по производству автомобилей Kia. Об этом 11 ноября сообщили на сайте правительства республики.

«Производственная мощность нового завода, на котором планируется создать 1,5 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест, составит 70 тыс. автомобилей в год. В проект будет вложено порядка $250 млн иностранных инвестиций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что начало строительства является результатом договоренностей президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с руководством южнокорейской автомобилестроительной компании.

По словам премьер-министра республики Романа Скляра, Kia впервые в истории делает прямую инвестицию в совместное предприятие и строительство за пределами Южной Кореи.

«Строительство в Костанае завода полного цикла по производству автомобилей Kia можно назвать по-настоящему прорывным высокотехнологичным проектом для отрасли машиностроения», — подчеркнул он.

Завершение строительных работ ожидается в 2024 году, а пилотный запуск завода — в I квартале 2025 года. Во II квартале откроется полный цикл производства, отметили в пресс-службе правительства.

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