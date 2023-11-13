Кровлю храма XIX века отремонтируют в Казани
В Казани приведут в порядок кровлю Николо-Нисской церкви с колокольней. Она является объектом культурного наследия федерального значения. Разрешение на проведение работ выдал республиканский комитет по охране объектов культурного наследия.
Как пишет ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ведомства, в храме должны заменить аварийную крышу и обрешетку, усилить и заменить аварийные стропильные конструкции, утеплить чердачное перекрытие, обработать все деревянные конструкции огнезащитным составом.
Храмовый комплекс, который получил статус Никольского кафедрального собора в 1946 году, расположен у Казанского кремля. В него, в частности, включены Покровская церковь конца XVII – начала XVIII века, одноглавая Николо-Нисская церковь 1885 года постройки, колокольня начала XVIII века.
Ранее сообщалось о планах реставрации в Казани дома Михляева, который является памятником архитектуры XVIII века. На эти цели власти Татарстана направят свыше 81 млн рублей.