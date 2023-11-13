РИА Новости: началась подготовка производства российских истребителей Checkmate

В России началась подготовка к производству образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«На основе проведенных работ в проект были внесены изменения, что скорректировало и сроки первого вылета», — приводит сообщение «РИА Новости».

В госкорпорации в преддверии выставки Dubai Airshow 2023 подчеркнули, что конструкторская документация была передана на завод-изготовитель, после чего началась подготовка к производству первых образцов самолета.

В этот же день вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил журналистам, что образец истребителя Checkmate может появиться до 2025 года.

«Я рассчитываю, что это произойдет до конца 2025 года», — сказал он.

При этом вице-премьер отметил, что новым российским истребителем заинтересовались и зарубежные заказчики. Мантуров подчеркнул, что «Ростех» за прошедшие два года собрал от них запросы и внес необходимые коррективы. Изменения коснулись систем управления и авиационного вооружения.

Ранее в этот день «Ростех» объявил о подготовке производства истребителей Checkmate в России. Отмечается, что конструкторскую документацию передали на завод-изготовитель.

Объединенная авиастроительная корпорация объявила 17 июля о разработке трех новых модификаций Checkmate. Тогда было зарегистрировано несколько патентов. Новые разработки разных версий истребителей включают снижение радиолокационной заметности, отсутствие кабины экипажа, а также трехсекционное остекление, аналогичное двухместному истребителю Су-30.

Checkmate — первый в России однодвигательный истребитель пятого поколения, разработанный Объединенной авиастроительной корпорацией «Ростеха». Его представили в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Зарубежная премьера состоялась на выставке Dubai Airshow.

Ключевые особенности самолета — малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по соотношению стоимость/эффективность.