Сотрудники НИИ до смерти избили коллегу в общежитии в Москве
На севере Москвы в общежитии сотрудники одного из Научно-исследовательского института (НИИ) до смерти избили коллегу. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел на Дубнинской улице. В ходе конфликта 58-летнему мужчине нанесли множественные травмы, в результате которых он скончался в машине скорой помощи.
Правоохранительные органы задержали 35-летнего и 41-летнего рабочих института.
Накануне в Санкт-Петербурге 38-летний пациент больницы до смерти избил своего 60-летнего соседа по палате. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.