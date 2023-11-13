Митинги родственников мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся на фронте с февраля 2022 года, прошли в нескольких городах страны. Демонстранты требуют отправить военных на ротацию и дать им отдых, 12 ноября сообщила украинская газета «Страна.ua».

Как указано в сообщении издания в Telegram-канале, на шествия выходили преимущественно женщины и дети. Многие из них держали плакаты с призывами демобилизовать тех солдат, которые находится на передовой с зимы прошлого года. Кроме того, демонстранты требуют принять законопроект, который ограничивает срок мобилизации 18 месяцами, а также вернуть домой тех, кто уже отслужил этот срок.

Акции протеста прошли во Львове, Одессе, Хмельницком, Житомире и Кривом Роге. Число митингующих составляло несколько десятков человек в каждом городе.

Граждане Украины и ранее уже устраивали подобные митинги. Так, например, 27 октября сообщалось, что акции с требованием провести демобилизацию военных ВСУ уже проходили в Киеве и ряде областных центров Украины. Отмечалось, что по всей стране состоялось 17 подобных митингов. Родственники солдат принесли плакаты, на которых было указано количество дней, проведенных военными на фронте, и призывы к немедленной демобилизации.

В этот же день пленный украинский боец Владимир Непретворенный призвал своих соотечественников избегать мобилизации. Он также рассказал о большом количестве отказников в его подразделении.

Накануне пленный заместитель командира взвода 88-го батальона 106-й бригады ВСУ Александр Каленюк рассказал об отсутствии ротации на позициях украинской армии. По его словам, в боевых частях мало людей, много раненых и уставших, замены стоящим на фронте солдатам нет.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.