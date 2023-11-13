Один человек погиб при опрокидывании авто под Саратовом
В Воскресенском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП. ВАЗ-2110 опрокинулся недалеко от села Ершовка.
Авария случилась в ночь на 13 ноября, в 2:30. Смертельные травмы получил 27-летний водитель автомобиля. Он умер на месте происшествия. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают, пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на ГИБДД.
Ранее, 6 ноября, сообщалось, что в результате ДТП в Саратовской области от полученных травм скончался 14-летний мальчик. Водитель легкового авто не справился с управлением и допустил съезд машины в кювет, где та перевернулась. Пострадали несовершеннолетний и водитель с пассажиром.