В Мытищах задержан подозреваемый в краже аккордеона у пенсионера
Полицейские подмосковного города Мытищи задержали подозреваемого в краже аккордеона у 90-летнего пенсионера. Об этом сообщила 13 ноября начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По ее словам, 35-летнего жителя Астрахани задержали сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России «Мытищинское».
«По имеющейся информации, злоумышленник на улице подошел к 90-летнему мужчине и предложил купить два комплекта постельного белья по заниженной стоимости. Чтобы лучше рассмотреть товар правонарушитель предложил пройти домой к покупателю», — уточнила Петрова.
Пенсионер согласился купить один комплект, когда он отошел в комнату, чтобы принести 5 тыс. рублей, злоумышленник заметил в коридоре аккордеон. Накрыв его бельем, он похитил имущество после получения денежных средств.
«Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники отследили путь автомобиля, на котором передвигался подозреваемый, и задержали его по месту временного проживания в деревне Пирогово. Там же полицейские обнаружили краденый аккордеон», — добавила Петрова.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ, Мытищинским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В сентябре житель Мытищ угнал автомобиль для того, чтобы впоследствии разобрать его на запчасти. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника.