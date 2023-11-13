Вилок капусты весом 10 кг вырастили в Новосибирской области

В Новосибирской области вырастили вилок капусты, вес которого достигает 10 кг. Он появился в огороде села Черновка Кочковского района.

Заслуга принадлежит хозяйке огорода Екатерине Мотренко. Судя по фотографиям, опубликованным в газете «Степные зори», женщина только из одного вилка насолила 11 банок капусты.

Ученый-агроном Алексей Мармулев рассказал VN.ru, что уборка капусты должна закончиться с приходом минусовых температур. Если кочаны приморозит, они будут недолго храниться, отметил специалист.

Ранее, 8 ноября, сообщалось, что российские аграрии собрали уже 147 млн т зерновых, потенциал экспорта зерна в текущем сезоне составляет 65 млн т. Об этом рассказала первый замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут. Впрочем, по ее словам, в реализации планов есть внутренние и внешние сложности, в частности с железной дорогой.