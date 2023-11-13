Путин назвал становление Забайкалья яркой страницей в летописи России

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Забайкальского края с 370-летием вхождения региона в состав РФ, назвав его развитие яркой страницей в истории освоения Сибири и Дальнего Востока. Телеграмма опубликована 13 ноября на сайте Кремля.

«Поздравляю вас со знаменательной датой — 370-летием вхождения Забайкалья в состав Российского государства. Становление и развитие вашего края — яркая страница в летописи России, в истории освоения Сибири и Дальнего Востока», — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что о трудах и подвигах первопроходцев всегда будут помнить. Они строили города, созидали потенциал региона.

«Сегодня вы решаете масштабные задачи по укреплению экономики, формированию транспортных и логистических маршрутов, модернизации образования и здравоохранения, поддержке предпринимательства и туризма, по сбережению уникальных экосистем и рачительному использованию богатейших природных ресурсов», — подчеркнул российский лидер.

Путин выразил уверенность, что эффективная реализация этих планов будет служить повышению качества жизни людей, созданию новых рабочих мест, гармоничному социальному и демографическому развитию. Также он пожелал жителям Забайкальского края успехов.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что в Чите построят музейно-исторический комплекс за 3,5 млрд рублей. Соответствующее соглашения подписали губернатор Забайкалья Александр Осипов и заместитель гендиректора АО «ВИС» Артем Мелихов. Они отметили богатую историю региона, связанную с воинской славой, победами и достижениями

По словам главы ведомства, в регионе не хватает архивных хранилищ и выставочных площадей. Как отмечает Левкович, создание комплекса позволит познакомить с историей не только местных жителей, но и стать центром приграничного туризма.

Новый музей планируют возвести возле СК «Мегаполис Спорт». Пятиэтажное здание займет 10,6 тыс. кв. м и создаст 100 новых рабочих мест.