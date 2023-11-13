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МО РФ поделилось кадрами уничтожения боевиков ВСУ на купянском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России 13 ноября показало кадры уничтожения российскими разведчиками Западной группировки войск боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

На кадрах видно украинскую штурмовую группу, которую с неба засекает беспилотный летательный аппарат (БПЛА) российских войск. Военнослужащие ВСУ тщетно пытаются спрятаться от беспилотника, сбрасывающего на них боеприпасы. В итоге группа украинских военных была уничтожена.

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Ранее в этот день стало известно, что бойцы Западной группировки российских войск ликвидировали четыре минометных расчета ВСУ, боевую машину пехоты (БМП) Bradley, БТР М113 и три БПЛА на купянском направлении.

Днем ранее Минобороны показало, как военнослужащие расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи по поражению артиллерии ВСУ, разрушению оборонительных сооружений.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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