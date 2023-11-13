МО РФ поделилось кадрами уничтожения боевиков ВСУ на купянском направлении

Минобороны России 13 ноября показало кадры уничтожения российскими разведчиками Западной группировки войск боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

На кадрах видно украинскую штурмовую группу, которую с неба засекает беспилотный летательный аппарат (БПЛА) российских войск. Военнослужащие ВСУ тщетно пытаются спрятаться от беспилотника, сбрасывающего на них боеприпасы. В итоге группа украинских военных была уничтожена.

Ранее в этот день стало известно, что бойцы Западной группировки российских войск ликвидировали четыре минометных расчета ВСУ, боевую машину пехоты (БМП) Bradley, БТР М113 и три БПЛА на купянском направлении.

Днем ранее Минобороны показало, как военнослужащие расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи по поражению артиллерии ВСУ, разрушению оборонительных сооружений.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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