Аудиосборник со сказками выпустил томский музей славянской мифологии

В Томске выпустили музыкальный сборник «Мифологические Сказки» с 12 сказками писателей XIX века. Проект реализовал Томский Первый музей славянской мифологии. Альбом доступен на стриминг-платформах.

Автор и исполнитель музыки к сказкам Алексей Стефанский рассказал РИА «Томск», что сборник предназначен для детской и семейной аудитории. Обычно музей ставит спектакли и игровые программы, в том числе, в формате живых выступлений, но теперь сотрудникам захотелось поделиться славянской культурой не только внутри музея, но и за его пределами.

Автором идеи является директор музея Ольга Павлова. Работа над музыкальной частью сборника началась в июне 2023 года. Выбрали сказки Александра Афанасьева, Константина Ушинского, Алексея Ремизова и Павла Мельникова-Печерского. Всего — 12 произведений, по числу месяцев в году. В сборнике можно услышать лютню, гитару с нейлоновыми струнами, индийский сантур, китайскую флейту. Ни один инструмент живым не является, это цифровая имитация, так как достать их невозможно.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказывала, что в 112 столичных школах и колледжах искусств обучают детей народному творчеству. Ребята осваивают три направления: «Народные инструменты», «Музыкальный фольклор» и «Сольное народное пение». Одновременно они знакомятся с культурным наследием страны — сказками, играми, былинами, пословицами, узнают о традиционных ремеслах. Школьники могут выбрать любой из инструментов — балалайку, домру, гусли, баян, аккордеон или гитару.