МЧС опубликовало кадры с эвакуированными из сектора Газа в Каир россиянами

Эвакуированных из сектора Газа россиян разместили в Каире. Кадры из столицы Египта в понедельник, 13 ноября, опубликовало МЧС РФ в своем Telegram-канале.

«Людям оказана необходимая помощь, они обеспечены водой и питанием», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян добралась в оперативный штаб МЧС России в Каире в целости и сохранности. Ожидается, что они отправятся в российскую столицу утром в понедельник, 13 ноября.

Как рассказал один из врачей, анестезиолог-реаниматолог Андрей Ярцев, проводивший первичный осмотр прибывших через расположенный на границе палестинского анклава и Египта КПП «Рафах», большинство россиян, эвакуированных из сектора Газа, страдают от обезвоживания. Он уточнил, что в целом состояние российских граждан нормальное, хотя все испытывают усталость.

Также 13 ноября МЧС сообщило об утверждении новой группы на эвакуацию, в которую вошли примерно 90–100 человек. Уточнялось, что оперативная группа МЧС уже выезжает из Каира, чтобы в понедельник утром оказаться у КПП «Рафах».

Днем ранее, 12 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в списках на эвакуацию из сектора Газа числилось более 1 тыс. человек, 300 из которых — дети.

Тогда же МЧС России сообщило, что 70 россиян пересекли границу сектора Газа через КПП «Рафах». В ведомстве сообщили, что совместно с российскими дипломатами организовали работу по эвакуации мирного населения. Специалисты оказывают людям необходимую помощь, пересекших границу направляют в Каир. Там гражданам помогут оформить необходимые документы.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, превысило 11 тыс. человек, еще 27,4 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.