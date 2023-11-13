Более 400 иностранных граждан включили в списки на эвакуацию из Газы

В списки на эвакуацию из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе с Египтом включен 421 иностранный гражданин и обладатель двойного гражданства. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает погранслужба палестинского анклава в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

В списках находятся граждане и подданные Марокко, Иордании, Испании, Нидерландов, Перу, России, США и Швеции.

Ранее в этот день в МЧС РФ сообщили, что новая группа россиян, состоящая из 90–100 человек, утверждена всеми сторонами для эвакуации из сектора Газа.

До этого, 12 ноября, представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в списках на эвакуацию из сектора Газа числилось более 1 тыс. человек, 300 из которых — дети.

Корреспондент «Известий» Мохаммед Бельбесси 11 ноября сообщил, что тысячи переселенцев ждут эвакуации в приюте на юге города Рафах в секторе Газа. Иностранцы, среди которых есть люди с российскими паспортами, несколько раз пытались выехать на египетскую сторону, но их попытки оказались безуспешными.

Источник «Известий» отметил, что российский МИД планирует эвакуировать чуть больше 1 тыс. россиян с двойным гражданством. Они должны будут перейти на территорию Египта через КПП «Рафах». Уточняется, что РФ одной из первых отправила список россиян с двойным гражданством. 10 ноября стало известно, что два спецборта уже прибыли в Каир для эвакуации россиян из Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.