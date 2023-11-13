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Полянский указал на двойные стандарты Запада в ситуации с Газой

Постпред при ООН Полянский: США противятся осуждению Израиля и военной операции
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Фото: TASS/EPA/ATEF SAFADI
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Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что эскалация палестино-израильского конфликта обнажила двойные стандарты Запада.

По его словам, западные государства не собираются осуждать кровопролитие в палестинской анклаве и политику израильского руководства.

«Они даже не осмеливаются называть вещи своими именами, когда речь заходит о действиях Израиля», — приводит его слова «РИА Новости»

Как отметил Полянский, российская сторона осуждает движение ХАМАС, но в тоже время не приемлет нарушения международного гуманитарного права израильскими властями.

«Наша ключевая цель — уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»
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25 октября Совет Безопасности (СБ) ООН не принял российский проект ближневосточной резолюции, в котором призывалось к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Проект не набрал необходимых девяти голосов за из 15. Против него выступили США и Великобритания, еще девять воздержались.

Позднее, 27 октября, Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию арабских стран, которая также призывает к немедленному перемирию. За нее проголосовали 120 стран, в том числе Россия, 14 выступили против, среди которых США, Австрия, Чехия и др., еще 45 воздержались. В свою очередь, Израиль отвергает призыв к прекращению огня со стороны ГА ООН.

В субботу, 11 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон, выступая с призывом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) прекратить огонь. Он указал, что что действия ЦАХАЛ, которая наносит удары по территории сектора Газа, убивая гражданских лиц, нелегитимны и «не имеют оправдания». В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна собирается твердо противостоять всему миру, если потребуется такая необходимость. Он также предположил, что использования мирного населения в секторе Газа для прикрытия может распространиться.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, превысило 11 тыс. человек, еще 27,4 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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