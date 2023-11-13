Полянский указал на отсутствие причин для новой резолюции по Украине
Россия не видит оснований для подготовки новой резолюции ООН по Украине, заявил 13 ноября зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Мы не видим для этого никаких условий», — сказал он «РИА Новости».
Полянский напомнил, что в начале конфликта РФ предложила собственную резолюцию, содержащую лишь гуманитарные аспекты. Однако «даже это было неприемлемо для западных стран», заключил он
Ранее в этот день Полянский отметил, что Россия никогда не угрожала Украине, а утверждения киевского режима об обратном — плохая пропагандистская выдумка. Дипломат напомнил, что Россия всегда была очень дружелюбно настроена по отношению к украинским соседям, но события 2014 года отрицательно повлияли на отношения стран.
По словам зампостпреда, у России есть достаточно рычагов воздействия, чтобы одержать победу в спецоперации и добиться поставленных задач.
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что анонс нового контрнаступления ВСУ — это очередная попытка киевского режима выпросить у Запада финансовую и военную помощь.
10 ноября кандидат военных наук, руководитель Центра политико-военных исследований ФМП Евгений Бужинский заявил, что информация о якобы еще не начавшемся контрнаступлении Украины является очевидной глупостью. Если это была операция по дезинформации, в которой погибло 90 тыс. украинских бойцов и было уничтожено огромное количество западной техники, то спонсорам Киева следует задуматься, добавил он.
В этот же день глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Киеву не удастся в ближайшем будущем одержать победу в конфликте. Он назвал это одним из вызовов для Европы наравне с ближневосточным конфликтом.
В марте Совбез ООН не принял российскую резолюцию по Украине. Документ призывал к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров. Его поддержали Россия и Китай, остальные 13 членов Совбеза ООН воздержались.
После этого МИД РФ отметил, что исход голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции демонстрирует циничный подход Запада, а также желание оказать давление на Россию.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.