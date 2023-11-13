Реклама
Прямой эфир
Мир
В Госдепе США отметили Россию как полноправного участника на саммите АТЭС
Мир
Reuters сообщило о двух авиаударах США по объектам в Сирии
Мир
Полянский назвал заявления об угрозах Украине со стороны России выдумкой
Мир
Украинские СМИ сообщили о попытках Зеленского дозвониться Трампу
Армия
«Ростех» объявил о подготовке производства истребителей Checkmate в России
Армия
ВС РФ сорвали пять ротаций и уничтожили семь минометных расчетов ВСУ
Мир
Новая группа россиян утверждена для эвакуации из Газы
Армия
Бойцы ВС РФ ликвидировали укрывавшуюся в окопах и блиндажах пехоту ВСУ
Мир
В Пентагоне подтвердили удары по объектам в Сирии
Армия
Боец спецназа «Сибирь» отметил нехватку техники у ВСУ на артемовском участке
Мир
База США на нефтяном месторождении в Сирии подверглась обстрелу
Армия
Экипаж ТОС «Солнцепек» уничтожил позиции украинской армии в зоне СВО
Происшествия
Жителя Дивногорска задержали по подозрению в госизмене
Сюжет:

Полянский указал на отсутствие причин для новой резолюции по Украине

Полянский заявил, что РФ не видит оснований для подготовки новой резолюции по Украине
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не видит оснований для подготовки новой резолюции ООН по Украине, заявил 13 ноября зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы не видим для этого никаких условий», — сказал он «РИА Новости».

Полянский напомнил, что в начале конфликта РФ предложила собственную резолюцию, содержащую лишь гуманитарные аспекты. Однако «даже это было неприемлемо для западных стран», заключил он

Ранее в этот день Полянский отметил, что Россия никогда не угрожала Украине, а утверждения киевского режима об обратном — плохая пропагандистская выдумка. Дипломат напомнил, что Россия всегда была очень дружелюбно настроена по отношению к украинским соседям, но события 2014 года отрицательно повлияли на отношения стран.

По словам зампостпреда, у России есть достаточно рычагов воздействия, чтобы одержать победу в спецоперации и добиться поставленных задач.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что анонс нового контрнаступления ВСУ — это очередная попытка киевского режима выпросить у Запада финансовую и военную помощь.

10 ноября кандидат военных наук, руководитель Центра политико-военных исследований ФМП Евгений Бужинский заявил, что информация о якобы еще не начавшемся контрнаступлении Украины является очевидной глупостью. Если это была операция по дезинформации, в которой погибло 90 тыс. украинских бойцов и было уничтожено огромное количество западной техники, то спонсорам Киева следует задуматься, добавил он.

В этот же день глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Киеву не удастся в ближайшем будущем одержать победу в конфликте. Он назвал это одним из вызовов для Европы наравне с ближневосточным конфликтом.

В марте Совбез ООН не принял российскую резолюцию по Украине. Документ призывал к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров. Его поддержали Россия и Китай, остальные 13 членов Совбеза ООН воздержались.

После этого МИД РФ отметил, что исход голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции демонстрирует циничный подход Запада, а также желание оказать давление на Россию.

Уйти в Работино: ВФУ несут большие потери на запорожском направлении
Спорадические атаки продлятся еще неделю-две — до наступления распутицы, уверены эксперты

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023