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Франция намерена прекратить передачу Украине вооружений из своих арсеналов

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Париж планирует отказаться от поставок Киеву вооружений из своих арсеналов, Украина может покупать новые вооружения у французских предприятий за счет фонда, на который будут выделены средства, заявил 12 ноября глава минобороны Франции Себастьен Лекорню в эфире телеканала LCI.

«Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда, и чтобы французским военным больше не пришлось передавать орудия из своих арсеналов», — привел министр позицию России.

Он напомнил, что согласно парламентскому докладу, размер военной помощи Парижа Киеву достигает €3 млрд. Также из бюджета Франции выделено €200 млн в специальный фонд поддержки Украины. Именно эти средства Киев может тратить на закупку новых вооружений у французских поставщиков.

Лекорню напомнил, что Франция активна по двум направлениям поддержки: она обеспечивает Украину средствами противовоздушной обороны (ПВО) и оборудованием для сухопутных войск, куда включается артиллерия и транспорт. При этом рост производства гаубиц Caesar увеличился с двух единиц в месяц до начала конфликта до шести. Киев уже получил 49 гаубиц, из которых 30 французских и 19 датских.

Также он выразил готовность возобновить контакты с Россией, в случае если они окажутся эффективными и полезными, так как переговоры между главами оборонных ведомств двух стран позволили избежать эскалации между ними.

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Министр обороны Франции добавил, что в ходе нескольких встреч с главой МО РФ Сергеем Шойгу страны обсудили «очень конкретные вещи в сфере урегулирования потенциальной эскалации».

Последний раз переговоры между Лекорню и Шойгу прошли 23 октября прошлого года. В ходе телефонного разговора они обсудили ситуацию на Украине. Тогда они отметили тенденцию к дальнейшей неконтролируемой эскалации. В частности, была затронута тема возможных провокаций Киева в отношении Москвы с применением «грязной бомбы».

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