Половина месячной нормы осадков выпала в Центральной России за сутки

В Центральной России за минувшие сутки выпало 50% месячной нормы осадков в результате ливней, которые прошли в воскресенье. Об этом в понедельник, 13 ноября, рассказал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что 40% месячной нормы выпало в Подмосковье, около трети (27%) — в Москве.

«В Москве за минувшие сутки выпало 27% от месячной нормы, в Подмосковье — 40%, в Центральной России — 50%», — указал синоптик.

По его словам, больше всего осадков в Подмосковье выпало в Волоколамске и Наро-Фоминске (15 мм), что составило 40% от месячной нормы, 19 мм, выпало в Можайске.

«Больше всего дождевой воды в осадкомеры попало в следующих областях: Смоленской (19 мм), Тверской (21 мм), Брянской и Липецкой (22 мм), Новгородской (23 мм), Калужской (25 мм), а это половина от всего месячного объема небесной влаги», — заключил Тишковец.

Накануне Тишковец отметил, что 17 ноября в столице наступит метеорологическая зима. По его словам, с четверга столбики термометров будут колебаться около 0 градусов.