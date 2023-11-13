Постпред при ООН Полянский назвал выдумкой угрозы России в сторону Украины

Россия никогда не выражала угрозы в сторону Украины, а утверждения киевского режима об обратном являются плохой пропагандистской выдумкой. Об этом 13 ноября заявил «РИА Новости» первый заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы никогда не угрожали Украине как государству, мы никогда не угрожали украинцам как народу. Думаю, это была очень, очень плохая пропагандистская выдумка Запада, что если Украина перестанет воевать, то никакой Украины не будет. Я не знаю, откуда они на самом деле это взяли», — сказал он.

Полянский подчеркнул, что российская сторона всегда выражала большое дружелюбие по отношению к украинским соседям, однако, добавил он, события, которые произошли в 2014 году, оказали негативное влияние на отношения обеих стран.

При этом, по словам зампостпреда, Москва обладает достаточным количеством рычагов воздействия, чтобы одержать победу в спецоперации (СВО) и добиться поставленных задач. Полянский отметил, что контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), вопреки ожиданиям Запада, «мягко говоря, не продвигаются». Он также сказал, что на это контрнаступление возложили слишком много ожиданий, которые не были оправданы благодаря работе российских военных.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что анонс нового контрнаступления ВСУ является очередной попыткой киевского режима выпросить у стран Запада финансовую и военную помощь.

Ранее, 11 ноября, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Киеву не удастся в ближайшем будущем одержать победу в конфликте. Он назвал это одним из вызовов для Европы наравне с ближневосточным конфликтом.

Также кандидат военных наук, руководитель Центра политико-военных исследований ФМП Евгений Бужинский заявил, что информация о якобы еще не начавшемся контрнаступлении Украины является очевидной глупостью. Если это была операция по дезинформации, в которой погибло 90 тыс. украинских бойцов и было уничтожено огромное количество западной техники, то спонсорам Киева следует задуматься, добавил он.

8 ноября Зеленский во время своего выступления по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, заявил, что ВСУ продолжат контрнаступление в текущем и следующем годах, несмотря на то что сейчас ситуация на передовой тяжелая.

Позднее, 9 ноября, политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» указал, что украинский президент Владимир Зеленский, говоря о планах по контрнаступлению, пытается напомнить Западу о себе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.