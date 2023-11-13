«РИА Новости»: началась подготовка производства российских истребителей Checkmate

В России начали подготовку к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate. Об этом 13 ноября сообщили в госкорпорации «Ростех» в преддверии выставки Dubai Airshow 2023.

Отмечается, что зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021. После этого был организован сбор обратной связи от потенциальных заказчиков, что привело к корректировке стоимости проекта и отдельных технических решений.

«На основе проведенных работ в проект были внесены изменения, что скорректировало и сроки первого вылета. Сегодня конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов», — приводит заявление госкорпорации «РИА Новости».

Истребитель Checkmate, разработанный компанией «Сухой» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха»), является первым в России однодвигательным самолетом пятого поколения. Он был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021.

Основные особенности Checkmate включают в себя малозаметность, низкую стоимость эксплуатации, открытую архитектуру и высокую эффективность по соотношению стоимость/эффективность. Истребитель способен нести более 7 т полезной нагрузки и одновременно поражать до шести целей. Его скорость достигает 1,8 Маха, а боевой радиус составляет 3 тыс. км. Первая партия истребителей Checkmate планируется к производству в 2026 году.

О проведении модификаций легкого тактического самолета Су-75 Checkmate стало известно 17 июля. Тогда было зарегистрировано несколько патентов техники. Новые разработки разных версий истребителей включают снижение радиолокационной заметности, отсутствие кабины экипажа, а также трехсекционное остекление, аналогичное двухместному истребителю Су-30.

10 августа 2022 года в «Росэлектронике» пообещали представить новейший комплекс связи Checkmate на международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Мероприятие проходило с 15 по 21 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области.

До этого, 18 мая 2022 года, «Ростех» объявил, что серийное производство легкого истребителя Су-75 Checkmate начнется в 2027 году. Тогда начиналась разработка только конструкторской документации самолета. Был создан образец истребителя.