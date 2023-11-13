Власти Москвы выразили надежду на то, что мировое сообщество по окончании спецоперации (СВО) «многое узнает» о событиях на Украине и в Канаде, где в странах открыто прославляют нацистов. Об этом 13 ноября заявил «РИА Новости» первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Я думаю, что после окончания нашей спецоперации мировая общественность многое узнает о том, что на самом деле происходит на Украине и в Канаде, а также в некоторых других странах, где открыто прославляют нацистских пособников», — сказал дипломат.

Полянский подчеркнул, что в Канаде повсеместно прославляются нацисты, кроме того, он назвал чествование эсэсовца Ярослава Хунки в канадском парламенте лишь «верхушкой айсберга». По мнению зампостпреда, общество сможет обнаружить множество неприятных для канадцев тайн, если копнет немного глубже в то, что происходит в стране.

Правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо, по словам Полянского, превратилось в заложника неонацистской идеологии, а сама страна приютила большое количество нацистских коллаборационистов. Он обратил внимание на то, что за прошедшие десятилетия в Канаде выросли их дети и внуки, поэтому ситуация с чествованием эсэсовца Хунки в парламенте Канады не стала неожиданной для России. Полянский добавил, что чаще всего в своих решениях канадские власти руководствуются тем, что им говорят потомки нацистских коллаборационистов.

22 сентября 98-летнего Ярослава Гунько пригласили в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. СМИ представили фото, на котором Зеленский во время выступления в Канаде приветствует эсэсовца. Комментируя эти события, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что такой поступок чреват тем, что фашизм будет проявляться по всему миру, как сейчас это происходит на Украине.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» назвал спикера канадского парламента, пригласившего выступить ветерана дивизии «Ваффен СС», или идиотом, или негодяем. Он добавил, что чествование нациста в парламенте является отвратительным.

Позднее спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился перед общественностью за инцидент. Он заявил о том, что сожалеет о своем решении и принимает на себя полную ответственность за свои действия. На фоне скандала Рота подал в отставку.

Согласно историческим данным, дивизия «Ваффен СС», более известная как «Галиция» или «Галичина», была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Она воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.