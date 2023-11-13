Реклама
Прямой эфир
Мир
В Госдепе США отметили Россию как полноправного участника на саммите АТЭС
Мир
Reuters сообщило о двух авиаударах США по объектам в Сирии
Мир
Полянский назвал заявления об угрозах Украине со стороны России выдумкой
Мир
Украинские СМИ сообщили о попытках Зеленского дозвониться Трампу
Армия
«Ростех» объявил о подготовке производства истребителей Checkmate в России
Армия
ВС РФ сорвали пять ротаций и уничтожили семь минометных расчетов ВСУ
Мир
Новая группа россиян утверждена для эвакуации из Газы
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве небольшие осадки 13 ноября
Мир
В Пентагоне подтвердили удары по объектам в Сирии
Армия
Боец спецназа «Сибирь» отметил нехватку техники у ВСУ на артемовском участке
Мир
База США на нефтяном месторождении в Сирии подверглась обстрелу
Армия
Экипаж ТОС «Солнцепек» уничтожил позиции украинской армии в зоне СВО
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Приморье

Дипломат Полянский заявил, что мир много узнает о славящей нацистов Канаде

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Москвы выразили надежду на то, что мировое сообщество по окончании спецоперации (СВО) «многое узнает» о событиях на Украине и в Канаде, где в странах открыто прославляют нацистов. Об этом 13 ноября заявил «РИА Новости» первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Я думаю, что после окончания нашей спецоперации мировая общественность многое узнает о том, что на самом деле происходит на Украине и в Канаде, а также в некоторых других странах, где открыто прославляют нацистских пособников», — сказал дипломат.

Полянский подчеркнул, что в Канаде повсеместно прославляются нацисты, кроме того, он назвал чествование эсэсовца Ярослава Хунки в канадском парламенте лишь «верхушкой айсберга». По мнению зампостпреда, общество сможет обнаружить множество неприятных для канадцев тайн, если копнет немного глубже в то, что происходит в стране.

Правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо, по словам Полянского, превратилось в заложника неонацистской идеологии, а сама страна приютила большое количество нацистских коллаборационистов. Он обратил внимание на то, что за прошедшие десятилетия в Канаде выросли их дети и внуки, поэтому ситуация с чествованием эсэсовца Хунки в парламенте Канады не стала неожиданной для России. Полянский добавил, что чаще всего в своих решениях канадские власти руководствуются тем, что им говорят потомки нацистских коллаборационистов.

Бесславный герой: чем закончится для Зеленского попытка героизации нацизма
Обеление лидера националистов Степана Бандеры нужно не для самих украинцев, а для «западного заказчика», уверены эксперты

22 сентября 98-летнего Ярослава Гунько пригласили в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. СМИ представили фото, на котором Зеленский во время выступления в Канаде приветствует эсэсовца. Комментируя эти события, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что такой поступок чреват тем, что фашизм будет проявляться по всему миру, как сейчас это происходит на Украине.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» назвал спикера канадского парламента, пригласившего выступить ветерана дивизии «Ваффен СС», или идиотом, или негодяем. Он добавил, что чествование нациста в парламенте является отвратительным.

Позднее спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился перед общественностью за инцидент. Он заявил о том, что сожалеет о своем решении и принимает на себя полную ответственность за свои действия. На фоне скандала Рота подал в отставку.

Согласно историческим данным, дивизия «Ваффен СС», более известная как «Галиция» или «Галичина», была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Она воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023