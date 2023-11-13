Полянский назвал заявления об угрозах Украине со стороны России выдумкой

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 13 ноября заявил, что Россия никогда не угрожала Украине, а утверждения киевского режима об обратном — плохая пропагандистская выдумка.

«Мы никогда не угрожали Украине как государству, мы никогда не угрожали украинцам как народу. Думаю, это была очень, очень плохая пропагандистская выдумка Запада, что если Украина перестанет воевать, то никакой Украины не будет. Я не знаю, откуда они на самом деле это взяли», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Полянский, Россия всегда была очень дружелюбно настроена по отношению к украинским соседям, но события 2014 года негативным образом сказались на отношениях стран.

При этом, по словам зампостпреда, у России есть достаточно рычагов воздействия, чтобы одержать победу в спецоперации и добиться поставленных задач. Он указал, что контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), вопреки ожиданиям Запада, «мягко говоря, не продвигается». Полянский сказал, что на украинское контрнаступление было возложено слишком много ожиданий, которые не оправдались благодаря работе российских военных.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что анонс нового контрнаступления ВСУ — это очередная попытка киевского режима выпросить у Запада финансовую и военную помощь.

10 ноября кандидат военных наук, руководитель Центра политико-военных исследований ФМП Евгений Бужинский заявил, что информация о якобы еще не начавшемся контрнаступлении Украины является очевидной глупостью. Если это была операция по дезинформации, в которой погибло 90 тыс. украинских бойцов и было уничтожено огромное количество западной техники, то спонсорам Киева следует задуматься, добавил он.

В этот же день глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Киеву не удастся в ближайшем будущем одержать победу в конфликте. Он назвал это одним из вызовов для Европы наравне с ближневосточным конфликтом.

9 ноября политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» указал, что украинский президент Владимир Зеленский, говоря о планах по контрнаступлению, пытается напомнить Западу о себе.

8 ноября Зеленский во время своего выступления по видеосвязи на конференции, организованной агентством Reuters, заявил, что ВСУ продолжат контрнаступление в текущем и следующем годах, несмотря на то что сейчас ситуация на передовой тяжелая.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.