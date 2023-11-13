Врач рассказал о состоянии эвакуированных из Газы россиян

Большинство россиян, эвакуированных из сектора Газы, страдают от обезвоживания. Об этом 13 ноября сообщил ТАСС один из врачей анестезиолог-реаниматолог Андрей Ярцев, проводивший первичный осмотр прибывших через расположенный на границе анклава и Египта КПП «Рафах» в оперативный штаб МЧС России в Каире.

Он уточнил, что в целом состояние российских граждан нормальное, хотя все испытывают усталость. По его словам, у части соотечественников обострились хронические заболевания, в связи с недостаточным количеством необходимых медикаментов в анклаве.

Ярцев подчеркнул, что медицинская бригада подготовилась ко всем случаям.

«Россияне обеспечены необходимыми препаратами», — заявил врач.

Он пояснил, что сопровождение врачей продолжиться вплоть до прибытия эвакуируемых в Москву, где при необходимости им будет оказана специализированная помощь.

Ранее, 13 ноября, была утверждена новая группа на эвакуацию. Туда входят примерно из 90–100 человек. Уточняется, что оперативная группа МЧС уже выезжает из Каира, чтобы в понедельник утром оказаться у КПП «Рафах».

Также, 13 ноября, в МЧС РФ сообщили о том, что все эвакуируемые россияне из сектора Газа добрались в оперативный штаб. Первая группа покинувших анклав отправится в российскую столицу утром в понедельник, 13 ноября.

Ранее, 12 ноября, сообщалось, что колонна с первыми эвакуированными из сектора Газа россиянами выдвинулась в Каир. Там будет развернут оперштаб. Людям будет оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская, психологическая, а также помощь в оформлении документов.

В этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в списках на эвакуацию из сектора Газа числилось более 1 тыс. человек, 300 из которых — дети.

МЧС России совместно с российскими дипломатами организовало работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа 12 ноября. На протяжении последней недели оперативная группа МЧС России согласовывала порядок и маршруты, чтобы позволить россиянам покинуть анклав. В ведомстве отметили, что помимо медицинской, оказывается еще и психологическая помощь, граждан обеспечивают питанием и водой.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, превысило 11 тыс. человек, еще 27,4 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.