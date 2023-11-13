Бойцы ВС РФ ликвидировали укрывавшуюся в окопах и блиндажах пехоту ВСУ

Российские военнослужащие огнеметной роты уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая укрывалась в окопах и блиндажах на купянском направлении. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова 13 ноября показала работу военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО).

«Мы сейчас на БТР едем на боевую задачу с группой прикрытия. Вот там наверху сейчас сидят вооруженные бойцы. Они всегда на такой машине сопровождают «Солнцепек» на каждый выезд», — рассказала корреспондент.

В целях безопасности военнослужащие работают ночью. От места пуска до цели примерно 6 км.

«Это была живая сила противника в укрытии. Всего было выпущено, получается, восемь нурсов (ракет. — Ред.)», — сказал командир огнеметной роты с позывным Урал.

Работу расчета корректировал молодой командир Урал, на тяжелой огнеметной системе ТОС «Солнцепек» он служит с самого начала спецоперации и совсем недавно в свои 26 лет получил звание «Героя России».

«Так же после выполнения задачи приехал, командир сказал: «Вам будет присвоено звание «Героя России». Я был очень сильно удивлен. Приятно было, конечно же», — поделился Урал.

Он отметил, что специфика службы не изменилась. Бойцы под его командованием продолжают выезжать на боевые задачи и успешно выполнять их.

«Но появилась, наверное, большая ответственность за это. Что тебе необходимо точно успешно выполнить задачу», — добавил молодой командир.

Именно этот расчет под командованием Урала сорвал попытку наступления ВСУ на одном из направлений в Луганской Народной Республике (ЛНР) и помог продвинуться нашей пехоте. Для выполнения боевых задач активно привлекаются огнеметчики. Так выглядит работа легкого огнеметного отделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в зоне спецоперации, показывает Солдатова.

«Огнеметчики идут даже не с пехотой, а впереди пехоты. Они устраняют, а точнее выжигают любые препятствия. Такой ручной огнемет бьет на расстоянии до 600 м», — сказал она.

Российские «Солнцепеки» — самое мощное в мире оружие, после ядерного. Аналогов ему нет. Полный пакет снарядов из такого превращает в пепел всё на площади до 40 тыс. кв м — это четыре футбольных поля. Чаще всего российские военнослужащие работают по опорным пунктам и местам скопления боевиков противника.

«Максимально близко к противнику подбирались — это расстояние 200–300 м. Соответственно, противник был на технике. Всё поражалось. Те же самые бронемашины, те же самые укрепы», — рассказал огнеметчик с позывным Адам.

Накануне начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что военные группировки ликвидировали четыре минометных расчета ВСУ, боевую машину пехоты (БМП) Bradley, БТР М113 и три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на купянском направлении. Зыбинский подчеркнул, что в общей сложности противник потерял до 50 военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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