Реклама
Прямой эфир
Мир
В Госдепе США отметили Россию как полноправного участника на саммите АТЭС
Мир
Reuters сообщило о двух авиаударах США по объектам в Сирии
Мир
Полянский назвал заявления об угрозах Украине со стороны России выдумкой
Мир
Украинские СМИ сообщили о попытках Зеленского дозвониться Трампу
Армия
«Ростех» объявил о подготовке производства истребителей Checkmate в России
Армия
ВС РФ сорвали пять ротаций и уничтожили семь минометных расчетов ВСУ
Мир
Новая группа россиян утверждена для эвакуации из Газы
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве небольшие осадки 13 ноября
Мир
В Пентагоне подтвердили удары по объектам в Сирии
Армия
Боец спецназа «Сибирь» отметил нехватку техники у ВСУ на артемовском участке
Мир
База США на нефтяном месторождении в Сирии подверглась обстрелу
Армия
Экипаж ТОС «Солнцепек» уничтожил позиции украинской армии в зоне СВО
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Приморье
Сюжет:

Боец спецназа «Сибирь» отметил нехватку техники у ВСУ на артемовском участке

Боец спецназа «Сибирь»: ВСУ берегут технику на артемовском направлении
0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) берегут свою технику на артемовском направлении, поэтому производят пополнение боеприпасов и осуществляют эвакуацию раненых пешком уже за несколько километров от своих позиций на передовой под Клещеевкой в Донецкой Народной Республике. Об этом 13 ноября рассказал «РИА Новости» боец спецназа «Сибирь» российской группировки войск «Юг».

«Противник начал бережнее использовать свою технику, и уже нет такого, чтобы он подвозил свой личный состав, свою пехоту близко к нашим позициям. Ротация противника сейчас происходит примерно в двух–трех километрах <…> Также поднос боеприпасов производится в пешем порядке», — сказал он.

По словам бойца спецназа, украинская армия перестала близко подъезжать к российским позициям даже для эвакуации своих раненых. Бойцы РФ, по словам собеседника агентства, много раз наблюдали, как противник выносит раненых минимум за километр от дислокации военнослужащих РФ.

Также боец подчеркнул, что ВСУ перестали приближаться к позициям российских войск, потому что армия РФ сразу же поражает украинскую технику. Он предположил, что противник испытывает нехватку именно бронированной техники, потому что сейчас в основном военные ВСУ передвигаются на легкой технике, например, на пикапах.

Силы позиций: армия РФ перехватила инициативу на донецком направлении
Украинские отставные военные уже не верят в успех контрнаступления ВФУ

До этого, 11 ноября, сообщалось, что подразделения группировки войск «Юг» при поддержке авиации и огня артиллерии успешно отразили шесть атак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих и шесть единиц техники в районах населенных пунктов Раздоловка, Николаевка и Клещеевка.

Ранее, 1 ноября, военный эксперт Василий Дандыкин отмечал в беседе с «Известиями», что украинское командование своей активностью в районе Авдеевки и Клещеевки пытается стабилизировать ситуацию на донецком направлении, чтобы ВСУ остались там на своих позициях и перешли к обороне на осенне-зимний период. Вместе с этим у вооруженных формирований Украины (ВФУ) не хватает техники, констатировал эксперт.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023