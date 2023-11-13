Боец спецназа «Сибирь» отметил нехватку техники у ВСУ на артемовском участке

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) берегут свою технику на артемовском направлении, поэтому производят пополнение боеприпасов и осуществляют эвакуацию раненых пешком уже за несколько километров от своих позиций на передовой под Клещеевкой в Донецкой Народной Республике. Об этом 13 ноября рассказал «РИА Новости» боец спецназа «Сибирь» российской группировки войск «Юг».

«Противник начал бережнее использовать свою технику, и уже нет такого, чтобы он подвозил свой личный состав, свою пехоту близко к нашим позициям. Ротация противника сейчас происходит примерно в двух–трех километрах <…> Также поднос боеприпасов производится в пешем порядке», — сказал он.

По словам бойца спецназа, украинская армия перестала близко подъезжать к российским позициям даже для эвакуации своих раненых. Бойцы РФ, по словам собеседника агентства, много раз наблюдали, как противник выносит раненых минимум за километр от дислокации военнослужащих РФ.

Также боец подчеркнул, что ВСУ перестали приближаться к позициям российских войск, потому что армия РФ сразу же поражает украинскую технику. Он предположил, что противник испытывает нехватку именно бронированной техники, потому что сейчас в основном военные ВСУ передвигаются на легкой технике, например, на пикапах.

До этого, 11 ноября, сообщалось, что подразделения группировки войск «Юг» при поддержке авиации и огня артиллерии успешно отразили шесть атак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих и шесть единиц техники в районах населенных пунктов Раздоловка, Николаевка и Клещеевка.

Ранее, 1 ноября, военный эксперт Василий Дандыкин отмечал в беседе с «Известиями», что украинское командование своей активностью в районе Авдеевки и Клещеевки пытается стабилизировать ситуацию на донецком направлении, чтобы ВСУ остались там на своих позициях и перешли к обороне на осенне-зимний период. Вместе с этим у вооруженных формирований Украины (ВФУ) не хватает техники, констатировал эксперт.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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