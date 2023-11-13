ВС РФ сорвали пять ротаций и уничтожили семь минометных расчетов ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 13 ноября сообщил, что пресекли за прошедшие сутки пять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию на южнодонецком направлении и уничтожили семь минометных расчетов противника.

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии пресекли пять попыток ротации подразделений ВСУ в районах севернее Никольского, Угледара и Старомайорского. Живая сила и автомобильная техника уничтожены», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Чехов, в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли семь минометных расчетов.

Также оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Янтарного, Новомихайловки, Угледара, Водяного, Шахтёрского, Новодонецкого и Старомайорского в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По словам Чехова, потери противника составили две БМП, 155-миллиметровая гаубица М777 американского производства, свыше 80 украинских боевиков убитыми и ранеными.

Ранее, 11 ноября, Чехов сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по подразделениям и технике ВСУ в ДНР, в результате чего украинская сторона потеряла 185 военных. Кроме того, он рассказал об уничтожении полевого склада боеприпасов в районе Новомихайловки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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