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Суд обязал двух жителей Камчатки заплатить штраф за продажу икры

Жители Камчатки осуждены за нелегальный оборот икры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Суд признал виновными двух жителей Камчатки за организацию незаконного оборота 2,9 т красной икры и предписал им выплатить штраф. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба Пограничная служба Федеральной службы безопасности (ПУ ФСБ) России по восточному арктическому району.

Уточняется, что местные сотрудники ПУ ФСБ выявили факт хранения незаконно изготовленной продукции из красной икры на сумму почти 10 млн рублей в 2022 году.

«Указанные действия послужили основанием для привлечения граждан к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»)», — заявили службы.

В результате, Елизовский районный суд предписал нарушителям выплатить штраф в размере 350 тыс. рублей каждому в качестве меры наказания.

«Икорная продукция по решению суда подлежит уничтожению, как опасная для жизни и здоровья потребителей», — пояснили в ведомстве.

Пограничники добавили, что при задержании один из обвиняемых пытался дать взятку сотруднику ФСБ России. В результате Петропавловск-Камчатский городской суд обязал его выплатить дополнительно 1,5 млн рублей.

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Ранее, 5 ноября, глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в России ожидается снижение цен на горбушу и красную икру из-за объемов добычи рыбы и удачной лососевой путины. По его словам, цена на горбушу у рыбаков уже снизилась в полтора раза. Однако, по его словам, рыбы много, и теперь стоит надеяться, что ритейлеры снизят цены.

Ранее, 27 октября, в Совете Федерации рекомендовали ускорить введение в России маркировки рыбы и икры. Данная мера помогает снизить долю незаконного оборота продукции.

До этого, 10 ноября, руководитель проекта компании «Русский рыбный мир» Игорь Попов поделился особенностями трех видов красной икры и факторами, которые влияют на вкус деликатеса. Он отметил, что икра делится на три вида: соленая натуральная из охлажденного сырья, соленая натуральная из замороженного сырья (ястычная) и структурированная (имитированная), в зависимости от процесса ее приготовления. Это влияет на вкусовые качества икры не меньше, чем вид лосося и регион добычи.

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