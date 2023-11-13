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СМИ сообщили о гибели военных США при ударе по их базе в Сирии

Al Mayadeen: американские военные погибли при ударе по базе США в Сирии
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Фото: Global Look Press/Armin Weigel
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В результате ракетного удара по американской базе Конико в Сирии погибли американские военные. Об этом 13 ноября сообщил телеканал Al Mayadeen.

Количество военнослужащих не уточняется.

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Ранее, 12 ноября, ВВС США нанесли авиаудары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и проиранских группировок на востоке Сирии. Отмечается, что американские ВВС ударили в Сирии в ответ на продолжающиеся обстрелы войск США на Ближнем Востоке.

9 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх рассказала о том, что с 17 октября силы США в Ираке и Сирии подвергались атакам 46 раз, пострадали 56 человек. Она добавила, что американские военные базы по меньшей мере 41 раз подверглись обстрелам с применением ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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