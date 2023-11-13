СМИ сообщили о гибели военных США при ударе по их базе в Сирии

В результате ракетного удара по американской базе Конико в Сирии погибли американские военные. Об этом 13 ноября сообщил телеканал Al Mayadeen.

Количество военнослужащих не уточняется.

Ранее, 12 ноября, ВВС США нанесли авиаудары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и проиранских группировок на востоке Сирии. Отмечается, что американские ВВС ударили в Сирии в ответ на продолжающиеся обстрелы войск США на Ближнем Востоке.

9 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх рассказала о том, что с 17 октября силы США в Ираке и Сирии подвергались атакам 46 раз, пострадали 56 человек. Она добавила, что американские военные базы по меньшей мере 41 раз подверглись обстрелам с применением ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.