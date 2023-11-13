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Захарова прокомментировала сообщения о попытках Зеленского связаться с Трампом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 ноября прокомментировала информацию о попытках президента Украины Владимира Зеленского связаться с бывшим американским президентом Дональдом Трампом.

«Примерный текст: «Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг [президента США Джо] Байдена. У нас был бизнес с Джо и его сыном. Но у них проблемы. У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг. Когда отдам? Когда Россию победю… побежу… побегу», — написала она в своем Telegram-канале.

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Накануне украинская газета «Страна.ua» написала, что Зеленский хочет дозвониться до Трампа для проведения переговоров.

8 ноября Зеленский в интервью NBC пригласил Трампа приехать в Киев. Украинский президент заявил, что смог за 24 минуты объяснить экс-президенту США, что мирное урегулирование не удастся достичь за 24 часа. Однако Трамп отказался от приглашения. Экс-президент США подчеркнул, что с ним сейчас имеет дело администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена и ему бы не хотелось создавать конфликт интересов.

5 августа Трамп заявил, что ему в случае победы на выборах удастся достичь мирного урегулирования украинского конфликта «еще до возвращения в Овальный кабинет».

До этого, 18 июля, Трамп сказал, что смог бы склонить Россию и Украину к урегулированию кризиса в течение 24 часов. По его словам, одному из президентов этих двух стран он бы пообещал «кучу денег», а другому сказал бы, что другая сторона денег не получит.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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