Группа эвакуированных из Газы россиян отправится в Москву 13 ноября

Все эвакуируемые россияне из сектора Газа добрались в оперативный штаб МЧС России в Каире в целости и сохранности. Об этом 13 ноября сообщили в МЧС РФ.



Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян отправится в российскую столицу утром в понедельник, 13 ноября.

Ранее, 12 ноября, сообщалось, что колонна с первыми эвакуированными из сектора Газа россиянами выдвинулась в Каир. Там будет развернут оперштаб. Людям будет оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская, психологическая, а также помощь в оформлении документов.

В этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в списках на эвакуацию из сектора Газа числилось более 1 тыс. человек, 300 из которых — дети.

Тогда же МЧС России сообщило, что 70 россиян пересекли границу сектора Газа через КПП «Рафах». В ведомстве сообщили, что совместно с российскими дипломатами организовали работу по эвакуации мирного населения. Специалисты оказывают людям необходимую помощь, пересекших границу направляют в Каир. Там гражданам помогут оформить необходимые документы.