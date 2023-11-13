Yle: въезд в Финляндию на велосипедах из России запретили из-за беженцев

Из России запрещен въезд в Финляндию на велосипедах на трех пропускных пунктах. Об этом 12 ноября заявил портал Yle со ссылкой на командующего Пограничной службой юго-восточной части страны Юкка Луккари.

Отмечается, что нововведение связано с увеличенным потоком иностранных беженцев. Луккари подчеркнул, что последнее время участились случаи въезжающих в Финляндию велосипедистов.

«Нелегальные иммигранты всё чаще пытались въехать в Финляндию на велосипедах. За последнюю неделю таких случаев было около 30», — сообщили на портале.

По словам командующего, беженцы не имеют при себе необходимых документов, а их транспорт не отвечает техническим требованиям. Например, на велосипедах отсутствуют специальные фонари, а на людях нет защитных шлемов.

Уточняется, что всего на восточную границу Финляндии ежедневно пребывает около 3 тыс. человек, которые проходят через контрольно-пропускные пункты (КПП) в обоих направлениях. Это касается КПП «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра» на юго-востоке страны.

О том, что Финляндия запретила российским гражданам проезжать на велосипедах через КПП на юго-востоке страны, стало известно накануне. Дежурный сотрудник пограничной охраны КПП «Ваалимаа» отметил, что движение было запрещено с 9 ноября по всему округу юго-восточной Финляндии.

Ранее, 20 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству.

В сентябре Еврокомиссия подтвердила нововведение в санкционном законодательстве, в рамках которого россияне больше не смогут въезжать в страны Евросоюза на зарегистрированных в РФ автомобилях — это будет трактоваться как запрещенный импорт.

С 16 сентября в связи с поддержкой Хельсинки рекомендации Еврокомиссии по новым санкциям Финляндия запретила въезд автомобилей с российскими номерами. Пересекать границу не смогут машины вместимостью менее 10 пассажиров.