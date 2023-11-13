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Дорогу на севере Камчатки закрыли из-за циклона
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Дорогу на севере Камчатки закрыли из-за циклона

На севере Камчатки дорогу перекрыли из-за циклона
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Фото: МЧС России
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Дорогу на севере Камчатки закрыли из-за сильного циклона. Об этом 12 ноября сообщило ГУ МЧС России по региону.

«Движение для всех видов транспорта на участке автодороги между селом Воямполка и поселком городского типа Палана Тигильского района ограничено. Дорогу закрыли на участке от 322-го до 435-го км», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на трассе бушует метель, в связи с чем снижена видимость.

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Ранее, 9 ноября, ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщило, что охотоморский циклон подойдет к берегам Камчатки, в крае ожидается метель и ветер до 30 м/с. В ведомстве предупредили о возможных нарушениях в системе энергоснабжения и осложнениях обстановки на автомобильных дорогах.

2 ноября локальный режим чрезвычайной ситуации был введен на поврежденном участке трассы Мильково – Ключи – Усть-Камчатск в Камчатском крае. В администрации отметили угрозу повторения размытия дорожного полотна.

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